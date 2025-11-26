Kartepe'de çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli Kartepe'de bir çamaşırhanede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'ta gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:27
Olay yeri: Köseköy Mahallesi Miralay Sokak

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında başlayan tartışma büyüdü ve iki kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalelerde şahıslardan birisinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE BULUNAN BİR ÇAMAŞIRHANEDE ÇIKAN OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI. ÖLEN VE YARALANAN KİŞİLERİN YABANCI UYRUKLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

