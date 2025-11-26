Kartepe'de çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yeri: Köseköy Mahallesi Miralay Sokak

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında başlayan tartışma büyüdü ve iki kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalelerde şahıslardan birisinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

