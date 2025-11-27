Kartepe'de Öğrencilere Geri Dönüşüm Farkındalığı Eğitimi

Kartepe Belediyesi, Maşukiye Leyla Sarıgöl İlkokulu öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verip atık merkezlerine teknik gezi düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:16
Kartepe Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği geri dönüşüm farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Maşukiye Leyla Sarıgöl İlkokulu'nda farkındalık çalışması

Maşukiye Leyla Sarıgöl İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara geri dönüşümün önemi, atık türleri ve doğaya duyarlı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, öğrencilerin çevre bilincini pekiştirmeye yönelik görsel ve uygulamalı etkinliklerle desteklendi.

Atık merkezleri ve teknik gezi

Eğitimin ardından öğrenciler, Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezini ziyaret ederek merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren Exitcom Elektronik Atık Getirme ve Bertaraf Merkezi'ne düzenlenen teknik geziyle, elektronik atıkların toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf süreçleri yerinde gösterildi.

Uzmanlardan süreç ve teknoloji anlatımı

Uzmanlar, öğrencilere tesislerdeki uygulamaları anlatarak elektronik atıkların nasıl toplandığını, hangi aşamalarda ayrıştırıldığını ve nasıl bertaraf edildiğini detaylı şekilde aktardı. Öğrenciler, çevre dostu teknolojilerin işleyişini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen etkinliğin çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, geri dönüşümün sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

