Kartepe Tramvayında İlk Kepçe Vuruldu: İzmit-Kartepe Hattı Genişliyor

Kartepe Tramvayında İlk Kepçe Vuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın 10 Ekim tarihindeki Alikahya Stadyum Tramvay Hattı test sürüşünde duyurduğu müjdeyi takiben, Kartepe tramvayı için ilk kepçe vuruldu. Proje, kentin ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle hayata geçiriliyor.

Kazı çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent genelindeki tramvay ağı adım adım genişliyor. İzmit kent trafiğine rahatlama getiren hat, şimdi Kartepe’ye kadar uzatılıyor. Vatan Caddesi üzerinde başlayan kazı çalışmalarında ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı bildirildi.

Kuruçeşme’den stadyuma uzanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2014’te başlayan tramvay hamlesiyle önce 7.4 kilometrelik İzmit Plajyolu hattını hizmete sundu. 2019’da bu hatta 2.2 kilometrelik bir ekleme yapıldı ve akabinde 3.1 kilometrelik şehir hastanesi hattı hizmete alındı. Alikahya Stadyumu’na kadar uzanan hatla birlikte toplamda 17.3 kilometre altyapı tamamlanmıştı; yeni genişlemeyle bu ağ daha da büyüyecek.

İlk etapta 1.4 kilometrelik hat bitirilecek

Kartepe hattının ilk etabı 1.4 kilometre uzunluğunda olup, 2 durak içerecek. Birinci durak, belediye kampüsünün bulunduğu eski EDOK Komutanlığı mevkiinde; ikinci durak ise Nesibe Aydın Okulları çevresinde planlandı. Hattın tamamlanmasıyla tramvay ağı 18.9 kilometreye ulaşacak ve sonraki aşamada hatın Kartepe Kent Meydanına doğru uzatılması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge trafiğinde rahatlama ve toplu taşıma alternatifi artışı bekleniyor. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda süratle devam ediyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN’IN 10 EKİM’DE GERÇEKLEŞEN ALİKAHYA STADYUM TRAMVAY HATTI TEST SÜRÜŞÜNDE MÜJDESİNİ VERDİĞİ KARTEPE TRAMVAYI İÇİN İLK KEPÇE VURULDU.