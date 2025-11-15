Kaş'ta Bıçaklanarak Öldürülen Yusuf A.'nın Cenazesi Gözyaşlarıyla Teslim Alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, annesiyle ilişki iddiasıyla tartışma sonrası Gökay S. tarafından bıçaklanarak öldürülen Yusuf A.'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:06
Kaş'ta Bıçaklanarak Öldürülen Yusuf A.'nın Cenazesi Gözyaşlarıyla Teslim Alındı

Kaş'ta sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen adamın cenazesi teslim alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, annesiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla başlayan tartışma sonucu sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi, yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

Olayın detayları

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede işçi olarak çalışan Gökay S. (36), annesi M.S. (58) ile gönül ilişkisinde olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf A. ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Yusuf A.'yı vücudunun farklı bölgelerinden defalarca bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze işlemleri ve gözyaşları

Yusuf A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, kaçan Gökay S.'yi kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları, işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim aldı. Yakınları cenaze sırasında büyük üzüntü yaşadı; ayakta durmakta zorlanan bir genç kadına eşi kolundan destek verdi. Cenaze defin işlemleri için Kaş ilçesine götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Yusuf A.'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNDE, 36 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ TARAFINDAN ANNESİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞU...

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNDE, 36 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ TARAFINDAN ANNESİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN YAŞLI ADAMIN CENAZESİ KIZI VE DAMADI TARAFINDAN GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI.

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNDE, 36 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ TARAFINDAN ANNESİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞU...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı