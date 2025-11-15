Kaş'ta Bıçaklanarak Öldürülen Yusuf A.'nın Cenazesi Gözyaşlarıyla Teslim Alındı

Kaş'ta sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen adamın cenazesi teslim alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, annesiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla başlayan tartışma sonucu sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi, yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

Olayın detayları

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede işçi olarak çalışan Gökay S. (36), annesi M.S. (58) ile gönül ilişkisinde olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf A. ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Yusuf A.'yı vücudunun farklı bölgelerinden defalarca bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze işlemleri ve gözyaşları

Yusuf A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, kaçan Gökay S.'yi kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları, işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim aldı. Yakınları cenaze sırasında büyük üzüntü yaşadı; ayakta durmakta zorlanan bir genç kadına eşi kolundan destek verdi. Cenaze defin işlemleri için Kaş ilçesine götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Yusuf A.'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

