Kaş'ta Sokak Ortasında Cinayet: Yaşlı Adam Defalarca Bıçaklandı

Antalya Kaş'ta, iddiaya göre annesiyle ilişki tartışması nedeniyle Gökay S., gece bekçisi Yusuf A.'yı sokakta defalarca bıçaklayıp öldürdü; anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:08
Olayın ayrıntıları

Olay, saat 12.30 sıralarında Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede işçi olarak çalışan Gökay S. (36), annesi M.S. (58) ile gönül ilişkisinde olduğunu ileri sürdüğü bir otelin gece bekçisi Yusuf A. ile sokak ortasında karşılaştı.

Gökay S., tartışma yaşadığı Yusuf A.'yı defalarca bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf A.'yı Kaş Devlet Hastanesine götürdü; doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayı araştıran polis ekipleri, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntülerde neler var

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, zanlının mağduru vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçakladığı, bir kadının "Gökay yalvarırım yapma" şeklinde seslendiği ve bir süre sonra Yusuf A.'nın yerde kanlar içinde hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor.

