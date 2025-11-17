Kasapoğlu, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı Ziyaret Etti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret edip esnafın taleplerini dinledi ve ilçenin potansiyelini birlikte güçlendirme sözü verdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 20:00
Kasapoğlu, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı Ziyaret Etti

Kasapoğlu, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı Ziyaret Etti

Esnafın talepleri ve Kula'nın ekonomik potansiyeli ele alındı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa’nın Kula ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ziyaret etti.

Oda Başkanı Aytekin Şadan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kasapoğlu, Kula esnafının durumu ve ilçedeki ekonomik faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kasapoğlu ziyaretinde, "Kula’nın gelişiminde esnafımızın emeği büyük. Sizlerin üretimi, hizmeti ve fedakâr çalışmaları ilçemize değer katıyor. Esnafımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kula’nın potansiyeli yüksek. Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kasapoğlu, esnafın ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu vurgulayarak ilçedeki destek ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Oda Başkanı Şadan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sayın bakanımızı odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kula esnafımızın talepleri, sorunları ve çözüm önerileri konusunda kendisine bilgi verdik. İlçemizin gelişimi için verilen her türlü destek bizler için çok kıymetli. Esnafımızın güçlenmesi adına iş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaret, karşılıklı görüş alışverişleriyle son buldu. Kasapoğlu, oda yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek Kula’daki temaslarına devam etti.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU...

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ KULA’DA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI’NI ZİYARET ETTİ. ODA BAŞKANI AYTEKİN ŞADAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TARAFINDAN KARŞILANAN KASAPOĞLU, KULA ESNAFININ DURUMU VE İLÇEDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU...

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
2
Antalya'da Estetik Operasyon: Karaciğer Nakli Geçiren Alman Kadın Öldü
3
Erdoğan: Karakutu İncelemesiyle 20 Şehidin Nedeni Netleşecek
4
Bolu'da Ağaç Kazası: Seyid Ahmet Özay (52) Hayatını Kaybetti
5
Cizre’ye Hacı Celile Tarandır Kadın Taziye Evi Açıldı
6
Siirt'te Bayraktepe'de 11 şehit dualarla anıldı
7
Bartın'ın Duayen Gazetecisi Hikmet Sönmez Evinde Ölü Bulundu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler