Kasapoğlu, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı Ziyaret Etti

Esnafın talepleri ve Kula'nın ekonomik potansiyeli ele alındı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa’nın Kula ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ziyaret etti.

Oda Başkanı Aytekin Şadan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kasapoğlu, Kula esnafının durumu ve ilçedeki ekonomik faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kasapoğlu ziyaretinde, "Kula’nın gelişiminde esnafımızın emeği büyük. Sizlerin üretimi, hizmeti ve fedakâr çalışmaları ilçemize değer katıyor. Esnafımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kula’nın potansiyeli yüksek. Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kasapoğlu, esnafın ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu vurgulayarak ilçedeki destek ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Oda Başkanı Şadan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sayın bakanımızı odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kula esnafımızın talepleri, sorunları ve çözüm önerileri konusunda kendisine bilgi verdik. İlçemizin gelişimi için verilen her türlü destek bizler için çok kıymetli. Esnafımızın güçlenmesi adına iş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaret, karşılıklı görüş alışverişleriyle son buldu. Kasapoğlu, oda yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek Kula’daki temaslarına devam etti.

