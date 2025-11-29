Kastamonu Araç Yaylalarında Sis ve Sonbahar Kartpostalları

Kastamonu'nun Araç yaylalarında sis ile sonbahar renkleri buluştu; yayla evleri, doğa ve öğrencilerin çektiği fotoğraflar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:53
Kastamonunun Araç ilçesindeki yaylalar, sis ile sonbahar renklerinin buluşmasıyla kartpostallık görüntülere sahne oldu. Yöreye özgü yayla evleri ve doğal dokusu ziyaretçileri mest etti.

Yöresel mimariye uygun yapılan yayla evleri, bitki örtüsü ve bol su kaynakları ile bölgenin özgün atmosferini tamamlıyor. Bu doğa harikası yaylalar, komşu iller ve ilçelerden gelen ziyaretçiler için vazgeçilmez bir uğrak noktası haline geldi.

Ulaşımı kolay olan yaylalar, sıcak yaz günlerinde serin ve huzurlu bir kaçış sunarken, sonbaharın renkleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Öğrenciler manzarayı fotoğrafladı

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri de yaylaları ziyaret ederek manzaranın tadını çıkarma fırsatı buldu.

Yaylaları ziyaret eden Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencisi Hüseyin Durmuş, "Hava bugün biraz sisli ama yaylaları çok beğendim. Güzel fotoğraflar, videolar çektik. İlk defa yaylalara geliyorum, güzel, doğası ile insanı kendisine hayran bırakıyor, büyülüyor. Ayrı bir havası var. Hem bizim içinde iyi bir yürüyüş oldu. Hava biraz soğuk, üşüdük ama değdi" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencisi Yıldırım Delihüseyinoğlu ise, "Hikmet Haberal hocamızın sayesinde güzel bir gezi oldu. Hava biraz serin, sis birden çöküp birden kalkıyor. Gerçekten yaylalar çok güzel. Hava olarak biraz yağmurlu bir güne denk geldik. Buna rağmen bol bol fotoğraflar çekindik, güzel videolar çektik" diye konuştu.

KASTAMONU’NUN YAYLALARINDA ARALIKLARLA DEVAM EDEN YAĞIŞ VE SİSLİ HAVA, ORTAYA KARTPOSTALLIK...

