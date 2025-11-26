Kastamonu'da 10 Litre Etil ve 15 Şişe El Yapımı Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri 10 litre etil alkol, 15 şişe el yapımı alkol ve 7 aroma ele geçirdi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:22
Kastamonu'da 10 Litre Etil ve 15 Şişe El Yapımı Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da kaçak alkol operasyonu: Etil ve el yapımı ürünler ele geçirildi

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi.

Arama sonucunda 10 litre etil alkol, 15 şişe el yapımı alkol ve 7 adet aroma ele geçirildi.

Adli Süreç

Yakalanan şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandı.

