Kastamonu'da 2025 Aile Yılı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da düzenlenen çalıştayla aile yapısının korunması için önemli çözüm önerileri geliştirilerek ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:45
Kastamonu'da 2025 Aile Yılı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Aile Yapısı İçin Güçlü Adım

Kastamonu'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2025 Aile Yılı Çalıştayı", aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik somut çözüm önerileri oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Kastamonu Valiliği himayesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, kamu kurumlarından uzmanlar ile Kastamonu Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler bir araya geldi.

Vali Dallı: "Aile Türk Toplumunun Temelidir"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türk milletinin aile ile var olduğunu vurgulayarak, "Aile, Türk toplumunun temeli. Aile yıkıldığı zaman Türk milleti dağılacaktır. Bu nedenle, ailemize yönelik saldırılara karşı devlet ve millet olarak dimdik durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ekmekci: Aile Kurumuna Önem Veriyoruz

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı'nın önemine değinerek, aile kurumunun korunması ve desteklenmesi için kapsamlı projeler hayata geçireceklerini belirtti. Ekmekci, "Aile içindeki birlik ve beraberliği korumak amacıyla çalışacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü: Aile, Değerlerimizin Temelidir

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, çalıştayda ailelerin toplumumuzdaki önemine dikkat çekerek, "Aile, sosyal ve kültürel dokumuzun örülmesinde hayati bir rol oynar ve milli değerlerimizin korunmasında önemli bir yere sahiptir." şeklinde konuştu.

Çalıştayda Ele Alınan Konular

Beş oturumda gerçekleştirilen çalıştayda, ailenin korunması, refah düzeyinin arttırılması ve aile odaklı sosyal politikaların etkinliğinin artırılması gibi önemli konular masaya yatırıldı. Ayrıca, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi ve afet durumlarına karşı dayanıklılığının artırılması da tartışıldı.

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde "2025 Aile Yılı Çalıştayı"...

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde "2025 Aile Yılı Çalıştayı" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan (fotoğrafta), çalıştayda konuşma yaptı.

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde "2025 Aile Yılı Çalıştayı"...

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde "2025 Aile Yılı Çalıştayı" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan (fotoğrafta), çalıştayda konuşma yaptı.

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