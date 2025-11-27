Kastamonu’da 7'nci Kattan Düşen 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da 7'nci kattaki balkondan düşen 25 yaşındaki Umut Uçaroğlu, beton zemine çakılarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:05
Olayın Detayları

Kastamonu'da, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atılgan Sokak adresindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Umut Uçaroğlu apartmanın 7'nci katındaki evin balkonundan beton zemine düştü. Olay yerinde yapılan müdahalelerde Uçaroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Uçaroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cenazesi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre Uçaroğlu'nun halı çırpmak isterken balkondan düştüğü değerlendirilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

