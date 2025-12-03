Kastamonu'da Caddede Kovalamaca: Şahıs Tüfekle Bacağından Yaralandı

Olayın Detayları

Olay, Aktekke Mahallesi Bakımevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.H. ile C.M.A. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı ve tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya müdahil olan C.M.A., elinde tüfekle Ö.H.'yi caddede kovalamaya başladı. Bir süre sonra tartıştığı kişiyi yakalayan C.M.A., tüfekle ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Ö.H. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi C.M.A.'yı gözaltına alırken, yaralanan Ö.H. ise sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'DA BİR ŞAHIS CADDEDE KOVALADIĞI ŞAHSI TÜFEĞİYLE ATEŞ EDEREK BACAĞINDAN YARALADI.