Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor

Kastamonu'da Daday ve Araç ilçelerindeki çiftlik evlerinde kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Olay, jandarma ekiplerinin 25 Nisan 2024 tarihli operasyonu sonrası gündeme gelmişti.

Operasyon ve ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre, 25 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Daday ve Araç ilçelerinde yapılan operasyonda; Ersin A. ile eşi H.E.A., Umut İ. ile eşi P.G.İ. ve C.E.T. isimli şahıslara ait çiftlik evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, iklimlendirme sistemi kurularak yetiştirildiği tespit edilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği, dokuz adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Duruşma süreci ve savunmalar

Operasyon sırasında gözaltına alınan Ersin A. ile Umut İ. tutuklanmış, H.E.A. ve P.G.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheli C.E.T. hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olayın ardından açılan davada tutuklu sanıklar Ersin A. ve Umut İ. daha sonra tahliye edildi. Duruşmada söz alan sanıklar Ersin A., H.E.A. ve Umut İ. önceki savunmalarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.

Umut İ.'nin avukatı, müvekkili hakkında bulunan adli kontrol tedbirinin, müvekkilin işe başlaması nedeniyle kaldırılmasını; mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda ise Balıkesir'de ikamet etmesi nedeniyle duruşmaya katılımını sağlamak için SEGBİS talimatı düzenlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

