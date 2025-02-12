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Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımda Aksamaya Neden Oluyor

Kastamonu'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:43
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımda Aksamaya Neden Oluyor

Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışı, bölgedeki ulaşımda ciddi aksamalara sebep oldu. Özellikle Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde karın şiddeti arttı.

Ulaşımda Zorluklar

Kent merkezinde de aralıklarla devam eden kar yağışı, sürücüleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına büyük bir özveriyle devam etmekte, ulaşımın güvenliğini sağlamak için çaba göstermektedir.

Yüksek Kesimlerde Dikkat

Ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücülere dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve kar yağışının etkili olduğu noktalardan kaçınmaları önerilmektedir.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde de zaman zaman...

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde de zaman zaman...

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

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