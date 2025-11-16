Kastamonu'da Mevlit Yemeği: Tavuklu Pilav 15 Kişiyi Hastanelik Etti

Kastamonu Doğanyurt'ta mevlitte servis edilen tavuklu pilavı yiyen 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 22:47
Kastamonu'da Mevlit Yemeğinde Toplu Zehirlenme Şüphesi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyü Dere Mahallesi'nde düzenlenen mevlitte dağıtılan tavuklu pilavı yiyen 15 kişi rahatsızlandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Turgut Taşdelen için 3 gün önce vefat eden yakınları anısına bugün ikindi namazına müteakiben mevlit düzenlendi. Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Yemekten yiyen vatandaşlardan 15 kişi bir süre sonra zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

