Kastamonu’da Takla Atan Otomobil Alev Aldı — 2 Yaralı

Kastamonu-Ankara yolunda K.Ö. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarpıp yaklaşık 50 metre takla attı ve alev aldı; sürücü ile eşi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:25
Kastamonu'da Takla Atan Otomobil Alev Aldı — 2 Yaralı

Kastamonu’da Takla Atan Otomobil Alev Aldı

Kastamonu-Ankara karayolu Beşdeğirmenler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp yaklaşık 50 metre takla attıktan sonra alev aldı. Diğer sürücüler yangını büyümeden söndürdü, araçta bulunan yaşlı çift ise yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Ankara'ya gitmek için yola çıkan K.Ö. (72) idaresindeki 06 BP 684 plakalı Fiat otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araçta çıkan yangına çevredeki sürücüler yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Araç içinde sıkışan sürücü ile eşi S.Ö. (72), itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı çift, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Sonrası ve İnceleme

Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçtan savrulan dolu benzin bidonları, gıda, ev eşyaları ve oyuncaklar yola saçıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından araç otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

