Kastamonu Taşköprü'de Ev Yangını Söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde çıkan iki katlı ev yangını, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı. İnceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:24
Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Olay, ev sahibi Şahin Tekin'e ait iki katlı konutta meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın kısa sürede büyürken, alevleri fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Köylüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

