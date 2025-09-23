Katar Emiri Al Sani: İsrail'in Suriye'yi Bölme Girişimlerini Reddediyoruz

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BM 80. Genel Kurul'da İsrail'i suçlayıp Gazze müzakerelerine müdahale iddiasında bulundu ve Suriye'nin bölünmesine karşı olduklarını duyurdu.

BM 80. Genel Kurul'da Sert Mesaj

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurul Oturumu'nda yaptığı konuşmada bölgesel gelişmelere dair net ve sert ifadeler kullandı. Al Sani, BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin devletinin kurulmasını destekleme çağrısında bulundu ve Filistin meselesinin üzerine düşen aciliyeti vurguladı.

Netanyahu'ya Suçlama: Gazze Müzakerelerini Baltalamaya Çalışmak

Emir Al Sani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, Gazze'de yürütülen ateşkes müzakerelerini Doha'ya yönelik saldırıyla sabote etmeye çalışmakla suçladı. Al Sani, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısını "uluslararası teamüllerin açık ihlali" olarak nitelendirdi ve Hamas müzakere heyetini hedef alan suikast girişimini kınadı.

İsrail'e Sert Eleştiri ve Evrensel Uyarı

Katar Emiri, İsrail'i "haydut devlet" olarak tanımlayarak uluslararası toplumun tepkisiz kalmasının tehlikesine dikkat çekti. Konuşmasında, "Uluslararası sistemin güç mantığı karşısında pasif kalması, orman kanunlarının hakimiyetine izin vermek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye Destek ve Bölünme Girişimlerine Ret

Al Sani, Suriye hakkında da net bir duruş sergileyerek, "Suriye yeni bir döneme giriyor, biz desteğimizi sürdüreceğiz, uluslararası toplum da yanında durmalı." dedi ve açıkça "İsrail’in Suriye’yi bölme girişimlerini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tanıma ve İleriye Dönük Çağrı

Emir, bölgedeki barışın sağlanmasının BM Güvenlik Konseyi’nin Filistin devletini kurma yönünde adım atmasına bağlı olduğunu vurguladı ve uluslararası tanıma kararlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek bu alanda daha fazla adım atılmasını talep etti.

