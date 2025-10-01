Katar, Trump'ın Güvenlik Kararnamesini Memnuniyetle Karşıladı

Katar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar’ın güvenliğini garanti altına almayı taahhüt eden başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, kararın Washington ile tarihî ilişkilerin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin platformunda yayımladığı yazılı açıklamada, Trump’ın imzaladığı kararnamenin iki ülke arasında savunma, güvenlik ve diplomatik iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Katar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar topraklarına veya kritik altyapısına herhangi bir silahlı saldırının yapılmasının, ABD’nin barış ve güvenliği için bir tehdit olduğunu teyit eden kararnameyi memnuniyetle karşılamaktadır." Bakanlık bu kararın Katar ile ABD arasındaki güçlü ve tarihî ilişkiye işaret ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı öngören kararnameyi imzaladı. Kararnamede "ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır." ifadesine yer verildi.

Kararnamede ayrıca, ABD'nin Katar topraklarına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği ve gerektiğinde Washington'un "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulandı.

Doha saldırısı ve kayıplar

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas lider kadrosunun kurtulduğu, ancak Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a tehditte bulunarak "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.