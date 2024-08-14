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Katy Perry'ye İspanya'da İzinsiz Klip Çekimi Sebebiyle Soruşturma

Katy Perry, İspanya'daki koruma altındaki kumulda izinsiz klip çekiminden dolayı ön soruşturmaya tabi tutuldu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:32
Katy Perry'ye İspanya'da İzinsiz Klip Çekimi Sebebiyle Soruşturma

Katy Perry Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ünlü pop yıldızı Katy Perry, İspanya’nın koruma altında bulunan kumullarında izinsiz klip çekimi nedeniyle ön soruşturmaya maruz kaldı. BBC kaynaklı verilere göre, Perry’nin "Lifetimes" isimli parçasının klibi, İbiza ve Formentera adalarında çekilmişti.

Klip Çekimlerinin Yeri

Söz konusu klip, S'Espalmador adacığındaki koruma altındaki kumulda çekildiği için çevre koruma gruplarında endişeye yol açtı. İspanya hükümetinin yaptığı açıklamada, Katy Perry’nin yapım şirketinin bu kumulda çekim izni almadığı ifade edildi.

Açıklamalar ve İzin Detayları

Yetkililerin belirtğine göre, ön soruşturma, Perry'nin çekim yaptığı için değil, izin almadan çekim yaptığı için başlatıldı. Şu ana kadar Perry'den konuyla ilgili bir yanıt gelmedi.

Formentera'daki S'Espalmador adacığında insan yaşamıyor ve buradaki kumulda yalnızca izin alındığı taktirde çekim yapılmasına onay verilmektedir.

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