Kavak Belediyesi'nin Makam Aracına Haciz ve Yakalama Kararı

Kavak Belediyesi'nin 55 UG 001 plakalı makam aracına, müteahhidin 662 bin 881 TL alacağı nedeniyle haciz ve yakalama kararı verildi; icra işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:51
İcra işlemleri, 662 bin 881 TL'lik alacak nedeniyle başlatıldı

Samsun’un Kavak İlçe Belediyesine ait resmi makam aracına, belediyenin bir müteahhide olan borcu nedeniyle haciz ve yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, belediyeyle yürütülen çalışmalar karşılığında 662 bin 881 TL alacağı bulunan müteahhit, ödemesini alamayınca yasal yollara başvurdu. Alacak talebi için başlatılan icra takibi sonucunda, 55 UG 001 plakalı makam aracı hakkında haciz kararı verildi.

Aracın yakalanarak haczedilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, müteahhidin belediyeden başka alacaklarının da bulunduğu öğrenildi.

Kavak İcra Dairesi kararında, haciz ve yakalama şerhinin işlenmesi, aracın satışının talep edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması ile belediyenin banka hesaplarına haciz müzekkeresi gönderilmesi talep edildi.

Karara karşı, İcra ve İflas Kanunu’nun 16. maddesi gereğince 7 gün içinde şikayet yolunun açık olduğu kaydedildi.

