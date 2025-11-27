Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı

Nilüfer'de tahin fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Nilüfer ilçesindeki Kayapa OSB'de bir tahin fabrikasında yangın çıktı. Olay, fabrikanın arka kısmında bulunan konteyner ve prefabrik soyunma odasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alevlerin çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında eşyalarını almaya çalışırken alevlerden etkilenen 1 çalışan hafif yaralandı. Yaralıya olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı; sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayda başka yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

