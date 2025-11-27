Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı

Nilüfer Kayapa OSB'de tahin fabrikasının konteyner ve prefabrik soyunma odasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; 1 işçi hafif yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 00:14
Nilüfer'de tahin fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Nilüfer ilçesindeki Kayapa OSB'de bir tahin fabrikasında yangın çıktı. Olay, fabrikanın arka kısmında bulunan konteyner ve prefabrik soyunma odasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alevlerin çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında eşyalarını almaya çalışırken alevlerden etkilenen 1 çalışan hafif yaralandı. Yaralıya olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı; sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayda başka yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti