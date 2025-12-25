Kaymakam Arıkan Harmankaya (Abrenk) Köyünde İnceleme: Altyapı ve Talepler

Kaymakam Arıkan Harmankaya (Abrenk) köyünde incelemede bulundu

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Harmankaya (Abrenk) köyünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Altyapı ve sosyal projeler mercek altında

Kaymakam Arıkan, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve devam eden projeleri gözden geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretleri çerçevesinde Harmankaya köyünde kapsamlı incelemeler yaptı. Ziyaret sırasında özellikle altyapı sistemleri, yol düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yürütülen çalışmalar yakından takip edildi.

Harmankaya Köyü Muhtarı Kemal Dilden'den projelerin son durumu hakkında teknik bilgiler alan Arıkan, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması talimatını verdi.

Vatandaş odaklı çözüm masası

Köy ziyaretinin en önemli bölümünü vatandaş buluşması oluşturdu. Kaymakam Arıkan, Harmankaya sakinleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirerek ihtiyaç ve talepleri bizzat dinledi. Karşılaşılan sorunların çözümü konusunda ilgili birimlere talimat veren Arıkan, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Emirhan Arıkan, misafirperverliklerinden dolayı Harmankaya köyü sakinlerine ve Muhtar Kemal Dilden’e teşekkür ederek köyden ayrıldı.

KAYMAKAM ARIKAN, HARMANKAYA KÖYÜNDE İNCELEMEDE BULUNDU