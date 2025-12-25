DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.780.729,22 -0,79%

Kaymakam Arıkan Harmankaya (Abrenk) Köyünde İnceleme: Altyapı ve Talepler

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Harmankaya (Abrenk) köyünü ziyaret ederek altyapı, yol ve sosyal projeleri denetledi; vatandaşların taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:56
Kaymakam Arıkan Harmankaya (Abrenk) Köyünde İnceleme: Altyapı ve Talepler

Kaymakam Arıkan Harmankaya (Abrenk) köyünde incelemede bulundu

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Harmankaya (Abrenk) köyünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Altyapı ve sosyal projeler mercek altında

Kaymakam Arıkan, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve devam eden projeleri gözden geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretleri çerçevesinde Harmankaya köyünde kapsamlı incelemeler yaptı. Ziyaret sırasında özellikle altyapı sistemleri, yol düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yürütülen çalışmalar yakından takip edildi.

Harmankaya Köyü Muhtarı Kemal Dilden'den projelerin son durumu hakkında teknik bilgiler alan Arıkan, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması talimatını verdi.

Vatandaş odaklı çözüm masası

Köy ziyaretinin en önemli bölümünü vatandaş buluşması oluşturdu. Kaymakam Arıkan, Harmankaya sakinleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirerek ihtiyaç ve talepleri bizzat dinledi. Karşılaşılan sorunların çözümü konusunda ilgili birimlere talimat veren Arıkan, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Emirhan Arıkan, misafirperverliklerinden dolayı Harmankaya köyü sakinlerine ve Muhtar Kemal Dilden’e teşekkür ederek köyden ayrıldı.

KAYMAKAM ARIKAN, HARMANKAYA KÖYÜNDE İNCELEMEDE BULUNDU

KAYMAKAM ARIKAN, HARMANKAYA KÖYÜNDE İNCELEMEDE BULUNDU

KAYMAKAM ARIKAN, HARMANKAYA KÖYÜNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
2
Kocaeli’de 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı
3
Regaip Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Akın
4
İstanbul'da Trafik Felci: Yağmurla Yoğunluk yüzde 90'a Ulaştı
5
2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı
6
Kaymakam Arıkan Harmankaya (Abrenk) Köyünde İnceleme: Altyapı ve Talepler
7
Bakan Bak: 'Savunma sanayisinde her alanda yatırım yapan bir Türkiye var' — Gaziantep 104. Yılı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı