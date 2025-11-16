Kaymakam Fatih Erdoğan’dan Şehit Nurettin Manaz’ın Ailesine Ziyaret

Kaymakam Fatih Erdoğan, 1990'da Diyarbakır'da şehit olan Havacı Er Nurettin Manaz'ın Kerimbeyli'deki ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 22:07
Kaymakam Fatih Erdoğan’dan Şehit Nurettin Manaz’ın Ailesine Ziyaret

Kaymakam Fatih Erdoğan’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Iğdır’ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, 1990 yılında Diyarbakır’da şehit düşen Şehit Havacı Er Nurettin Manaz’ın Kerimbeyli köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

Kaymakam Erdoğan, şehit ailesiyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve aile bireylerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında Erdoğan, şehide Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileklerini iletti.

Eşlik Edenler

Ziyarete Kaymakam Erdoğan’a; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Harun Türkmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Veli Çağlar ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulbaki Dursun eşlik etti.

IĞDIR'IN KARAKOYUNLU KAYMAKAMI FATİH ERDOĞAN, ŞEHİT HAVACI ER NURETTİN MANAZ’IN AİLESİNİ ZİYARET...

IĞDIR'IN KARAKOYUNLU KAYMAKAMI FATİH ERDOĞAN, ŞEHİT HAVACI ER NURETTİN MANAZ’IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
Hilvan'da Trafik Kazası: Alev Alan Otomobil Art Arda Patladı
3
Muş'ta 3 Gündür Kayıp 15 Yaşındaki Edanur Çakır Bulundu
4
Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü
5
Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu İç Anadolu Turnesinde 5 Bin Seyirciyle Buluştu
6
Arnavutköy Taşoluk'ta Gecekondu Yangını — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
7
Milas'ta Orman Yangınları Hızlı Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?