Kaymakam Fatih Erdoğan’dan Şehit Nurettin Manaz’ın Ailesine Ziyaret

Kaymakam Fatih Erdoğan’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Iğdır’ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, 1990 yılında Diyarbakır’da şehit düşen Şehit Havacı Er Nurettin Manaz’ın Kerimbeyli köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

Kaymakam Erdoğan, şehit ailesiyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve aile bireylerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında Erdoğan, şehide Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileklerini iletti.

Eşlik Edenler

Ziyarete Kaymakam Erdoğan’a; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Harun Türkmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Veli Çağlar ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulbaki Dursun eşlik etti.

