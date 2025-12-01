Kaymakam Öztürk BİLEN Programıyla Bozüyük Okullarını İnceledi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BİLEN programı kapsamında Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Bozüyük Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:14
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BİLEN programı çerçevesinde ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.

Ziyaret edilen okullar

Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Bozüyük Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde derslikleri gezerek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Görüşmeler ve değerlendirmeler

Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilerle görüşen Öztürk, eğitim-öğretim döneminin başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Yapılan incelemelerde okul ortamı, eğitim süreçleri ve ihtiyaçlara yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

