KAYMEK Almanca Kursiyerleri TELC-GOETHE-ÖSD Belgelerini Aldı

KAYMEK Almanca kursiyerleri TELC, GOETHE ve ÖSD belgelerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Almanca eğitimi meyvesini verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, ücretsiz verilen Almanca eğitimi sonrası uluslararası geçerliliğe sahip yeterlilik belgelerini sahiplerine teslim etti. Almanca A2 seviyesini tamamlayan kursiyerler, TELC, GOETHE ve ÖSD sınavlarında gösterdikleri başarıyla belge almaya hak kazandı.

Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Yetkililer, kursiyerlerin taleplerini dinleyip elde edilen başarıdan duydukları memnuniyeti ifade etti.

KAYMEK merkezlerinde İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca ve Çince başta olmak üzere farklı seviyelerde ücretsiz yabancı dil kursları veriliyor. Ayrıca kurum, Avrupa'da yaygın kabul gören TELC, GOETHE ve ÖSD sınavlarına yönelik hazırlık eğitimleri de sunuyor.

Söz konusu sınavlar, okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini ölçüyor; Almanya ve birçok Avrupa ülkesinde üniversite başvuruları, oturum izni ve vatandaşlık işlemleri, mesleki denklik ve iş başvurularında resmi dil yeterliliği belgesi olarak kabul ediliyor.

Almanca A2 kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler arasında Muhammed Ali Coşgun ve Emir Talha Özsay da yer aldı. Başarılı kursiyerler, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere KAYMEK eğitmenlerine teşekkür etti. Kursiyer Muhammed Ali Coşgun, 'Belediyemizle gurur duyuyoruz. KAYMEK hizmetlerinden çok memnunuz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş kursiyerleri tebrik ederek, 'Sizler de bizleri gururlandırıyorsunuz. Allah razı olsun, emekleriniz zayi olmasın' ifadelerini kullandı.

KAYMEK Almanca öğretmeni Beyza Altıncan ise kurumda A1, A2 ve B1 seviyelerinde eğitim verildiğini belirterek, 'Kurumumuzda Avrupa'nın 3 ana dilinden biri olan Almanca dilini başlangıçtan ileri seviyeye kadar A1, A2 ve B1 kurslarımızla katılımcılarımıza eğitim vermekteyiz. Katılımcılarımıza dört temel dil becerisine dayalı bir program sunuyoruz. Öğrencilerimiz Almanca dilini öğrenirken, TELC-GOETHE-ÖSD sınavlarına da kursumuz eşliğinde hazırlık yapmış oluyorlar. Bu hizmetlerden dolayı başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a da teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz' dedi.

