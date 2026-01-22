Cıngı Mecliste: Bina Görevlilerinin Promosyon ve Çalışma Hakları

Cıngı TBMM'de Bina Görevlilerinin Hak İhlallerini Gündeme Taşıdı

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile yürüttüğü ortak çalışmalar çerçevesinde, bina görevlilerinin yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Cıngı, mevzuat ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi için ilgili kamu kurumları ve yetkili merciler nezdinde girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Promosyon Mağduriyeti ve Suistimal İddiaları

Genel Kurul konuşmasında promosyon mağduriyetine dikkat çeken Cıngı, bazı yönetim şirketlerinin bina görevlileri adına bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarından elde edilen bedelleri hak sahiplerine aktarmadığını, bunun ise açık bir hak ihlali olduğunu vurguladı. Cıngı, bu tür suistimal ve sorumsuz uygulamaların derhal sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Çalışma Şartları ve Yapısal Sorunlar

Cıngı, bina görevlilerinin sosyal haklar, çalışma ve dinlenme saatleri, konaklama şartları ve iş akdi fesih süreçleri gibi birçok alanda yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu alandaki sorunların kalıcı çözümler gerektirdiğini belirten milletvekili, kapsamlı düzenlemeler yapılmasının önemine dikkat çekti.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Cıngı, mağduriyetlerin giderilmesi için hem mevzuat değişiklikleri hem de denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, emeğin korunmasının toplumsal adaletin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Kayseri Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile sürdürülen iş birliğinin, saha gerçeklerini Meclis gündemine taşımada önemli rol oynadığı kaydedildi. Cıngı'nın girişimleri, yetkili kurumların harekete geçirilmesi ve çözüm odaklı adımların atılması beklentisini artırdı.

