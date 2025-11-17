Kayseri Bilim Merkezi Ara Tatilde 24 Atölye ile Çocukları Bilimle Buluşturdu

Kayseri Bilim Merkezi, 11-16 Kasım ara tatilinde düzenlediği zengin programla bilim meraklısı öğrencileri bir araya getirdi. TÜBİTAK desteğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimine paralel olarak gerçekleştirilen etkinlikler, yoğun ilgi gördü.

Atölye Çeşitliliği ve Uygulamalı Deneyimler

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan toplam 24 farklı atölye kapsamında öğrenciler astronomiden robotik kodlamaya, tasarım ve mühendislikten doğa bilimlerine kadar geniş bir yelpazede etkinliklere katıldı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyelerde çocuklar bilimi deneyerek, üreterek ve keşfederek öğrendi.

Programda gerçekleştirilen atölyeler arasında maket uydu, fırça robot, zıplayan robot, ahşap tasarım, el fanı, DNA bileklik, algoritma takımı, akıllı sinyalizasyon, oyun hamuru ile devre, fosil avcılığı, gergin köpükler, yüzük oyunu, piksel sanat, dron ve İHA, model uçak, takım yıldızlar dürbünü, doğanın izleri gibi uygulamalı etkinlikler yer aldı.

Minik bilimseverler ayrıca WeDo robotik atölyesinde robotlarını kodladı, ses atölyesinde sesin gizemini inceledi ve origami ile canlılar dünyasını yeniden şekillendirdi. Etkinlikler hem üretme heyecanı hem de bilimin eğlenceli yüzünü deneyimleme fırsatı sundu.

Amaç, Katılım ve Sonuç

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil programı, çocukların tatillerini verimli, keyifli ve nitelikli şekilde geçirmelerini sağlarken, bilime olan ilgilerini artırmayı hedefledi. Etkinlikler yüzlerce öğrenciye ulaşarak beklenen etkiyi yarattı.

Belediye Vurgusu ve Yönetim

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çağın gereklerine uygun, bilim ve teknolojiyi merkeze alan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kayseri Bilim Merkezi, atölyelerde hem öğretici hem eğlenceli bir ortam oluşturarak ara tatili bilimle doldurdu.

