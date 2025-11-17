Kayseri Bilim Merkezi Ara Tatilde 24 Atölye ile Çocukları Bilimle Buluşturdu

Kayseri Bilim Merkezi, 11-16 Kasım ara tatilinde TÜBİTAK destekli 24 atölyeyle yüzlerce öğrenciyi astronomiden robotik kodlamaya kadar bilimle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:41
Kayseri Bilim Merkezi Ara Tatilde 24 Atölye ile Çocukları Bilimle Buluşturdu

Kayseri Bilim Merkezi Ara Tatilde 24 Atölye ile Çocukları Bilimle Buluşturdu

Kayseri Bilim Merkezi, 11-16 Kasım ara tatilinde düzenlediği zengin programla bilim meraklısı öğrencileri bir araya getirdi. TÜBİTAK desteğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimine paralel olarak gerçekleştirilen etkinlikler, yoğun ilgi gördü.

Atölye Çeşitliliği ve Uygulamalı Deneyimler

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan toplam 24 farklı atölye kapsamında öğrenciler astronomiden robotik kodlamaya, tasarım ve mühendislikten doğa bilimlerine kadar geniş bir yelpazede etkinliklere katıldı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyelerde çocuklar bilimi deneyerek, üreterek ve keşfederek öğrendi.

Programda gerçekleştirilen atölyeler arasında maket uydu, fırça robot, zıplayan robot, ahşap tasarım, el fanı, DNA bileklik, algoritma takımı, akıllı sinyalizasyon, oyun hamuru ile devre, fosil avcılığı, gergin köpükler, yüzük oyunu, piksel sanat, dron ve İHA, model uçak, takım yıldızlar dürbünü, doğanın izleri gibi uygulamalı etkinlikler yer aldı.

Minik bilimseverler ayrıca WeDo robotik atölyesinde robotlarını kodladı, ses atölyesinde sesin gizemini inceledi ve origami ile canlılar dünyasını yeniden şekillendirdi. Etkinlikler hem üretme heyecanı hem de bilimin eğlenceli yüzünü deneyimleme fırsatı sundu.

Amaç, Katılım ve Sonuç

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil programı, çocukların tatillerini verimli, keyifli ve nitelikli şekilde geçirmelerini sağlarken, bilime olan ilgilerini artırmayı hedefledi. Etkinlikler yüzlerce öğrenciye ulaşarak beklenen etkiyi yarattı.

Belediye Vurgusu ve Yönetim

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çağın gereklerine uygun, bilim ve teknolojiyi merkeze alan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kayseri Bilim Merkezi, atölyelerde hem öğretici hem eğlenceli bir ortam oluşturarak ara tatili bilimle doldurdu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI KAYSERİ BİLİM MERKEZİ, 11-16 KASIM ARA TATİLİNDE 24 FARKLI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI KAYSERİ BİLİM MERKEZİ, 11-16 KASIM ARA TATİLİNDE 24 FARKLI ATÖLYEYLE YÜZLERCE ÖĞRENCİYİ BİLİMLE BULUŞTURARAK DOLU DOLU BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI KAYSERİ BİLİM MERKEZİ, 11-16 KASIM ARA TATİLİNDE 24 FARKLI...

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza
4
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
5
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
6
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler