Kayseri Büyükşehir 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki marka kuruluşu Spor A.Ş. aracılığıyla düzenlenen 1. Kış Dönemi Spor Okulları için kayıtları başlattı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir, şehirdeki spor yatırımları ve vizyonu ile ACES 2024 Avrupa Spor Şehri ödülüne layık görülmüş ve şu anda Dünya Spor Başkenti adayı olan Kayseri’de her yaş grubunu sporla buluşturmaya devam ediyor.

Kayıt ve Tarihler

Spor A.Ş. tarafından 16 tesiste düzenlenecek kurslar, 09 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 10 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacak. Kayıtlar ve program detayları Spor A.Ş. organizasyonu kapsamında alınıyor.

Branşlar ve Yaş Grupları

Futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar toplam 16 branş ile gerçekleşecek kurslar şu yaş gruplarında düzenlenecek: yetişkin kursları 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 6-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 7-15 yaş, wushu tao 4-12 yaş, bisiklet 7-15 yaş ve geleneksel okçuluk 7-15 yaş.

Ücretler ve Kayıt Bilgileri

Spor okulu kurs ücreti aylık 1.000 TL, yetişkin kursu aylık 1.500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 1.750 TL olarak belirlendi. Sporseverler, kurs detayları ve kayıt işlemleri için www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret edebilir.

