Kayseri Büyükşehir 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı. Kurslar 09 Aralık 2025–10 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:28
Kayseri Büyükşehir 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki marka kuruluşu Spor A.Ş. aracılığıyla düzenlenen 1. Kış Dönemi Spor Okulları için kayıtları başlattı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir, şehirdeki spor yatırımları ve vizyonu ile ACES 2024 Avrupa Spor Şehri ödülüne layık görülmüş ve şu anda Dünya Spor Başkenti adayı olan Kayseri’de her yaş grubunu sporla buluşturmaya devam ediyor.

Kayıt ve Tarihler

Spor A.Ş. tarafından 16 tesiste düzenlenecek kurslar, 09 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 10 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacak. Kayıtlar ve program detayları Spor A.Ş. organizasyonu kapsamında alınıyor.

Branşlar ve Yaş Grupları

Futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar toplam 16 branş ile gerçekleşecek kurslar şu yaş gruplarında düzenlenecek: yetişkin kursları 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 6-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 7-15 yaş, wushu tao 4-12 yaş, bisiklet 7-15 yaş ve geleneksel okçuluk 7-15 yaş.

Ücretler ve Kayıt Bilgileri

Spor okulu kurs ücreti aylık 1.000 TL, yetişkin kursu aylık 1.500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 1.750 TL olarak belirlendi. Sporseverler, kurs detayları ve kayıt işlemleri için www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret edebilir.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1. KIŞ DÖNEMİ SPOR OKULLARI KAYITLARINI BAŞLATTI. BÜYÜKŞEHİR...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1. KIŞ DÖNEMİ SPOR OKULLARI KAYITLARINI BAŞLATTI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SPOR ALANINDA MARKA KURULUŞU SPOR A.Ş. TARAFINDAN 16 TESİSTE 16 BRANŞTA DÜZENLENECEK KURSLAR 09 ARALIK 2025’TE BAŞLAYIP 10 OCAK 2026’DA TAMAMLANACAK.

İLGİLİ HABERLER

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
2
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
3
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
4
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
7
Çankırı'da Uluslararası Resim Çalıştayı Renkli Anlara Sahne Oldu

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları