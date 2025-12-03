Kayseri Büyükşehir’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne Özel Program

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel program Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve iş birliği

Etkinlik; Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Erciyes Üniversitesi, Emel Tarman Görme Engelliler Okulu ve ZİÇEV iş birliğiyle düzenlendi. Programa Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'in yanı sıra; Hv. Tuğg. Volkan Ersun Acar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları, ilçe milli eğitim müdürleri, STK temsilcileri ile özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri katıldı.

Program akışı ve vurgular

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından ailelerle hazırlanan video gösterimi sunuldu. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi'nin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik hizmetlerinin somut bir yansıması olarak planlandı. Başkan Büyükkılıç programda özel ihtiyaçlı bireylerle kurduğu sıcak ilişkiyi vurgulayarak, "Muhteşem bir tablo, iyi ki varsınız, bizlerin dua kaynaklarısınız, sizlere minnettarız, sizlere hizmetkârız" dedi.

Büyükkılıç konuşmasında Valilik, belediyeler ve kurumlarla birlikte engellilere yönelik fırsat eşitliği ve hizmet sunma gayretlerini anlattı. Ulaşım, yollar, kaldırımlar ve sosyal projelerde özel ihtiyaçlı bireyleri önceliklendirdiklerini; Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Engelsiz Çocukevimiz ile şehre değer katma hedefinde olduklarını belirtti. Ayrıca yeni Alzhemir Merkezi çalışmalarının sona yaklaştığını ve insan odaklı "insanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hizmet ettiklerini söyledi.

Vali, Rektör ve ZİÇEV temsilcisinin sözleri

Vali Gökmen Çiçek organizasyona desteği vurgulayıp, "Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Erciyes Üniversitemiz ve ZİÇEV ile beraber düzenlediği bu organizasyonda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. Vali Çiçek, ailelere hitaben, "Evlatlarınız sadece sizin evlatlarınız değil, koskoca Türk milletinin evlatlarıdır" ifadelerini kullandı ve Başkan Büyükkılıç'a engelsiz şehir için yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise üniversite kampüsünü engelsiz hale getirme çabalarını anlatarak, "Erciyes Üniversitesi olarak kampüsümüzün engelsiz bir kampüs olması için 135 bağımsız binamızda bu süreçleri yönetmeye gayret ediyoruz" dedi ve kurumlara teşekkür etti.

ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu da zihinsel engelli çocukların topluma katılımını artırmak için verdikleri mücadeleyi vurgulayarak, "Bu yolculuk, hep birlikte, el ele verdiğimizde anlam kazanıyor. Engelli çocukların ve tüm engelli bireylerin yanında olmak, sadece bir günün değil her günün meselesidir" diye konuştu.

Sahne gösterileri ve erişilebilirlik önlemleri

Programda Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin "Renkli Danslar" gösterisi, 90’lar grubu, Hababam grubu ve Yüksek Akor Müzik Grubu büyük ilgi gördü. ZİÇEV öğrencilerinin Capoeira dansı ve Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi öğrencilerinin konseri etkinliğe renk kattı. Ayrıca işitme engelli katılımcılar için işaret diliyle bilgilendirme yapan personel görev aldı.

Program sonunda özel ihtiyaçlı öğrenciler protokole çiçek takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinlik, Kayseri'de engellilik bilincini artırmayı ve erişilebilirlik çalışmalarını görünür kılmayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE BİRLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÖZEL PROGRAMA KATILDI.