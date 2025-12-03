Kayseri Büyükşehir’den 'Evlilik Öncesi Eğitim' Başvuruları Başladı

Kayseri Büyükşehir Aile Akademisi, 17-18 Aralık’ta düzenlenecek 'Evet Demmeden Önce Evlilik Öncesi Eğitim' için başvuruları 15 Aralık’a kadar kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:32
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun sağlıklı kurulmasına katkı sağlamak amacıyla Aile Akademisi tarafından düzenlenen 'Evet Demeden Önce Evlilik Öncesi Eğitim' programı için başvuruların başladığını duyurdu.

Eğitim Tarihi ve Yeri

Program, 17-18 Aralık tarihlerinde, 09.00-16.00 saatleri arasında KAYMEK Sümer Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Başvuru için son tarih 15 Aralık olarak belirlendi.

Eğitim İçeriği

Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi uzmanları tarafından yürütülecek eğitimde, çiftlere güçlü iletişim becerileri, sağlıklı ilişki kurma yöntemleri ve evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken konular hakkında kapsamlı bilgiler verilecek. Eğitim, kişisel gelişim ve hayat boyu öğrenme odaklı yaklaşımla tasarlandı.

Başvuru ve İletişim

Programla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0552 957 50 11 numaralı telefondan bilgi edinebilir. Eğitim, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Aile Yılı kapsamında yürüttüğü aile odaklı çalışmalardan biri olarak planlandı.

