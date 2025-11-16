Kayseri Büyükşehir'den Karacaviran'a Köprü Desteği: Tarım ve Hayvancılığa Destek

Kayseri Büyükşehir'den Karacaviran Mahallesi'ne Köprü Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsala değer katacak yatırımlar kapsamında Develi ilçesi Karacaviran Mahallesinde sulama kanalı üzerine 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 26 metre uzunluğunda köprü yapımı için çalışmalara başladı. Proje, mera alanı ile yerleşim yeri arasında tarımsal makineler ve hayvanların güvenli geçişini sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Proje Süreci ve Yerinde İnceleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından mera bölgesi ile yerleşim yeri arasında bulunan ve hayvanların geçişini zorlaştıran sulama kanalı üzerine köprü yapımı için ihale süreci tamamlandı ve ilk kazma vuruldu. Temel kazısı tamamlanan projeyi yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, bölgedeki hayvancılık yapan vatandaşlar için projenin önemine dikkat çekti.

Yasin Harmancı şöyle konuştu: "Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyor, muhtarlarımızın ve bölge halkının taleplerini dinleyerek ihtiyaca cevap verecek projeler geliştiriyoruz. Şu anda Karacaviran mahallemizdeyiz. Burada yaptığımız incelemede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bölgede bir mera ıslah çalışması yürüttüğünü öğrendik. Yerleşim yerleri ile ıslah çalışmalarının yürütüldüğü mera alanı arasındaki sulama kanalının tarımsal makinelerin ve otlatılan hayvanların mera alanına geçişini zorlaştırdığını öğrendik. Biz de bunun üzerine buraya bir köprü yapılması için bir kaç ay önce harekete geçtik"

Harmancı, projenin teknik boyutuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Şu an itibarıyla her şey planladığımız şekilde devam ediyor. Proje ve ihale süreçleri tamamlandı. Temel kazısı da biten 8 metre genişliğinde, 27 metre uzunluğunda, her türlü kara taşıtının geçişine uygun şekilde tasarlanan betonarme köprüyü en kısa sürede tamamlayıp hizmete açmak için çalışıyoruz. Yapılan yatırımın, Karacaviran Mahallesi sakinleri başta olmak üzere bölgedeki diğer vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Mahalleden Destek ve Beklenti

Karacaviran Mahalle Muhtarı Bekir Karakaya da köprü yapımının bölge için önemini vurgulayarak projenin tarım ve hayvancılık potansiyelini artıracağını belirtti. Karakaya'nın açıklaması şöyle: "Bu proje sadece mera ıslahı değil, aynı zamanda mahallemizin tarım ve hayvancılık potansiyelini artıracak büyük bir dönüşüm. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Belediye yetkilileri, betonarme köprünün kısa sürede tamamlanarak yerel halkın kullanımına açılmasını hedeflediklerini bildiriyor.

