Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi

Kayseri Büyükşehir, Memduh Büyükkılıç talimatıyla Sarız Yeşilkent'teki Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni 1 günde tamir ve tadilatla yeniden hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:14
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi

Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız İlçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evinin tamir ve tadilatını tamamlayarak yeniden vatandaşların kullanımına sundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla yürütülen bakım onarım çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesindeki Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içinde tamamlandı.

Çalışmalar ve yetkililerin açıklamaları

Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, çalışmaları değerlendirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla burada ekiplerimizle hizmet vermek için bulunduk. Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi’nin bakım ve tadilatını 1 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Muhtarımız ve Başkanımıza teşekkür ediyorum, Veli Altınkaya’yı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilkent Mahalle Muhtarı Kerim Bozdoğan ise, "Memduh Başkanımıza çok teşekkür ederim. Kayseri’den gelen ekipler, sadece 1 gün içerisinde taziye ve kültür evini tertemiz yaparak bize teslim etti. Bu, mahallemiz ve ilçemiz için büyük bir hizmet. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi, yapılan tamir ve tadilatın ardından Yeşilkent Mahallesi sakinlerine sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermeye devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SARIZ İLÇESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ'NDEKİ VELİ ALTINKAYA TAZİYE VE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SARIZ İLÇESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ'NDEKİ VELİ ALTINKAYA TAZİYE VE KÜLTÜR EVİ'Nİ TAMİR VE TADİLATINI YAPARAK, İLÇE SAKİNLERİNİN YENİDEN KULLANIMINA SUNDU. BAŞKAN MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN TALİMATLARIYLA YAPILAN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI KISA SÜREDE TAMAMLANDI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SARIZ İLÇESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ'NDEKİ VELİ ALTINKAYA TAZİYE VE...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı