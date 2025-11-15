Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız İlçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evinin tamir ve tadilatını tamamlayarak yeniden vatandaşların kullanımına sundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla yürütülen bakım onarım çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesindeki Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içinde tamamlandı.

Çalışmalar ve yetkililerin açıklamaları

Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, çalışmaları değerlendirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla burada ekiplerimizle hizmet vermek için bulunduk. Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi’nin bakım ve tadilatını 1 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Muhtarımız ve Başkanımıza teşekkür ediyorum, Veli Altınkaya’yı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilkent Mahalle Muhtarı Kerim Bozdoğan ise, "Memduh Başkanımıza çok teşekkür ederim. Kayseri’den gelen ekipler, sadece 1 gün içerisinde taziye ve kültür evini tertemiz yaparak bize teslim etti. Bu, mahallemiz ve ilçemiz için büyük bir hizmet. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi, yapılan tamir ve tadilatın ardından Yeşilkent Mahallesi sakinlerine sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermeye devam edecek.

