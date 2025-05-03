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Kayseri'de 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri 1,5 ton bandrolsüz kaçak tütün ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 13:27
Kayseri'de 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu

Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, toplamda 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Yol Kontrolünde Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu üzerindeki Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında iki yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan kontrollerde, çay ve tütün tespit köpeği tarafından tespit edilen araçlar üzerinde yapılan aramada, 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

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