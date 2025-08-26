Kayseri'de 13 Aracın Lastiklerini Kesme Olayı: 2 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de 13 aracın lastikleri kesildi: 2 şüpheli gözaltında

Emniyet ekipleri 180 saatlik kamera kaydını inceledi

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesinde 13 aracın lastiklerinin kesildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili çalışmalar, Talas ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlükleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve 180 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen şahısların B.A. (15) ve C.K. (16) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelileri olayda kullandıkları bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında adli işlem başlatıldı.