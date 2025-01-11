Kayseri'de 16 Yıldır Aranan Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

16 Yıldır Firarda Olan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, cinayetten kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü V.K. ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Kayseri kara yolunda yaptıkları uygulamada bu önemli yakalamayı gerçekleştirdi.

Yakalaması ve Ele Geçirilen Belgeler

Yapılan detaylı aramada, V.K.'nin aracında ve üzerinde sahte kimlik ve pasaport bulundu. 16 yıldır güvenlik güçlerinden kaçan bu şahıs, yakalandıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.