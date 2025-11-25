Kayseri’de 2 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - İhraç Polis ve ByLock Kullanıcısı Cezaevine

Kayseri Emniyeti, FETÖ/PDY’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis S.Ö. ve ByLock kullanıcısı Y.T.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:57
Kayseri’de 2 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - İhraç Polis ve ByLock Kullanıcısı Cezaevine

Kayseri’de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Emniyetin operasyonunda iki kişi cezaevine gönderildi

Kayseri merkezli operasyonda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan şahıslar yakalandı.

Operasyonda hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.Ö. (53) ile hakkında aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Y.T. (49) gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar, ilgili mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA FETÖ ÜYELİĞİNDEN KESİNLEŞMİŞ CEZASI...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA FETÖ ÜYELİĞİNDEN KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI.

