Kayseri'de 26 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ve Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 hırsızlık, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan M.Ç.'yi bulmak için 10 aydır kapsamlı bir çalışma yürütüyordu.

Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki annesinin evinde saklanan M.Ç., jandarma personelini dışarıda görünce büyük bir panik ile binanın ikinci katından aşağı atladı. Bu sırada odun ve demir parçalarının üzerine düşerek yaralanan M.Ç., ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan M.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.