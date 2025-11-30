Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Büyükşehir'den Farkındalık Programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık 2025'te Erciyes Kültür Merkezi'nde özel ihtiyaçlı bireylere yönelik farkındalık programı düzenliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:23
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel ihtiyaçlı bireylere yönelik farkındalık oluşturacak anlamlı bir program düzenliyor. Etkinlik, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlik Detayları

Program, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 13.00'te Erciyes Kültür Merkezi'nde başlayacak. Organizasyon, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ve belediyenin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerin yansımasını sunacak.

Ortaklar ve Amaç

Etkinlik, KAYMEK, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Erciyes Üniversitesi ve ZİÇEV iş birliğiyle düzenleniyor. Program, yapılan projeleri ve katkıları vurgulayarak özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanacak.

Katılım ve Beklenti

Kayseri'nin dört bir yanından katılacak vatandaşları bir araya getirecek program, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumda hak ettikleri yere ulaşmalarına katkı sağlamak adına önemli bir fırsat sunacak.

