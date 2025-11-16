Kayseri'de 4. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı

Kayseri'de 4. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Kocasinan'da pencere düşmesi: Genç kızın durumu kritik
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında ikamet eden T.Ö. (18) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından T.Ö.'yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi; tedavisi devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 4’ÜNCÜ KATTAKİ İKAMETİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI.