Kayseri'de 4. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:17
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında ikamet eden T.Ö. (18) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından T.Ö.'yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi; tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

