Kayseri’de Alkollü Sürücüye 66 bin 78 TL Ceza: Polis Memurunu Tehdit Etti

Kaza, inceleme ve uygulanan cezalar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak’ta meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 38 AOD 729 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Sürücü aracını çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı; sağlık ekiplerinin ilk tespitinde yaralanan olmadığı belirlendi. Trafik ekiplerinin alkolmetre üfletme talebini reddeden S.K., alkol tespiti için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisine S.K. tarafından "Sana gerekeni yapacağım" şeklinde tehdit yöneltildi.

Hastanede yapılan etanol testi sonucunda sürücünün 2,22 promil alkollü olduğu saptandı. S.K.'ye; alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak maddelerinden toplam 66 bin 78 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

