Kayseri’de Alkollü Sürücüye 66 bin 78 TL Ceza: Polis Memurunu Tehdit Etti

Kayseri Melikgazi'de aydınlatma direğine çarpan ve polis memurunu "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit eden sürücüye, çeşitli maddelerden toplam 66 bin 78 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:41
Kayseri’de Alkollü Sürücüye 66 bin 78 TL Ceza: Polis Memurunu Tehdit Etti

Kayseri’de Alkollü Sürücüye 66 bin 78 TL Ceza: Polis Memurunu Tehdit Etti

Kaza, inceleme ve uygulanan cezalar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak’ta meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 38 AOD 729 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Sürücü aracını çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı; sağlık ekiplerinin ilk tespitinde yaralanan olmadığı belirlendi. Trafik ekiplerinin alkolmetre üfletme talebini reddeden S.K., alkol tespiti için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisine S.K. tarafından "Sana gerekeni yapacağım" şeklinde tehdit yöneltildi.

Hastanede yapılan etanol testi sonucunda sürücünün 2,22 promil alkollü olduğu saptandı. S.K.'ye; alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak maddelerinden toplam 66 bin 78 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIKTAN 200 METRE SONRA DURABİLEN VE...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIKTAN 200 METRE SONRA DURABİLEN VE ARDINDAN GÖREVİNİ YAPAN POLİS MEMURUNA, "SANA GEREKENİ YAPACAĞIM" DİYEREK TEHDİT EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 66 BİN 78 TL CEZA KESİLDİ.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIKTAN 200 METRE SONRA DURABİLEN VE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
2
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
3
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
4
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Müteahhit Mehmet Kaya'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde