Kayseri'de Baba-Oğul Bıçaklı Kavgası: Oğul Ağır Yaralı

Kayseri Melikgazi'de baba C.D. ile oğlu K.N.D. arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı; oğlun durumu ağır, baba hafif yaralı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 03:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 03:33
Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Sakarya Mahallesi Seyranlık Sokak’ta bulunan 13 katlı binanın son katındaki ikamette baba C.D. ile oğlu K.N.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda her iki taraf da boğazından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.N.D. Kayseri Şehir Hastanesi’ne, baba C.D. ise Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan bilgilendirmede C.D.'nin hafif yaralı olduğu, K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

