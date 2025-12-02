Kayseri'de Baba-Oğul Bıçaklı Kavgası: Oğul Ağır Yaralı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Sakarya Mahallesi Seyranlık Sokak’ta bulunan 13 katlı binanın son katındaki ikamette baba C.D. ile oğlu K.N.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda her iki taraf da boğazından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.N.D. Kayseri Şehir Hastanesi’ne, baba C.D. ise Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan bilgilendirmede C.D.'nin hafif yaralı olduğu, K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BABA VE OĞLU ARASINDA ÇIKAN KAVGADA KAN AKTI. BIÇAKLA YARALANAN BABA VE OĞUL TEDAVİ ALTINA ALINIRKEN, OĞULUN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.