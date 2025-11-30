Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Germir Mahallesi'nde 1 Yaralı

Kayseri Melikgazi'de Germir Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde çıkan kavgada T.D. bıçaklandı; polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:43
Olayın Ayrıntıları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Germir Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.D. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında T.D. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından T.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.

