Kayseri'de cami önünde bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki cami önünde çıkan bıçaklı kavgada F.A.E. bacağından yaralandı; araçla hastaneye giderken ekipler tarafından bulundu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 01:36
Kayseri'de cami önünde bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Kayseri'de cami önünde bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi 3799. Sokakta bulunan Argıncık Tevhid Camii yanında, F.A.E. ile F.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.A.E. bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri cami çevresinde güvenlik önlemi alırken, ekiplerin yaptığı ilk aramada herhangi bir yaralıya rastlanmadı. Ancak başka bir ekip, şüphe üzerine aynı sokakta ilerleyen 38 DS 118 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde araçtaki yolcunun bıçakla yaralanan F.A.E. olduğu belirlendi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra F.A.E.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre F.A.E., kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışmıştı. Polisler olayla bağlantılı şüpheli F.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen yaralının babası tepki göstererek "1 hafta sonra asker bu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR CAMİNİN YANINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR CAMİNİN YANINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, YARALI ŞAHIS EKİPLERİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ARAÇTAN ÇIKTI. YARALI ŞAHSIN KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR CAMİNİN YANINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Apartman Girişinde Motosiklet Yangını
2
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
3
Kayseri'de cami önünde bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
4
Adana'da Baba, 8 Yaşındaki Çocuğunu Arabaya Vurup Yere Fırlattı — Gözaltı
5
Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
6
En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi
7
Uludağ'da Yaralı Bulunan Alperen Nar'ın Tedavisi Sürüyor

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı