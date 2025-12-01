Kayseri'de cami önünde bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi 3799. Sokakta bulunan Argıncık Tevhid Camii yanında, F.A.E. ile F.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.A.E. bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri cami çevresinde güvenlik önlemi alırken, ekiplerin yaptığı ilk aramada herhangi bir yaralıya rastlanmadı. Ancak başka bir ekip, şüphe üzerine aynı sokakta ilerleyen 38 DS 118 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde araçtaki yolcunun bıçakla yaralanan F.A.E. olduğu belirlendi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra F.A.E.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre F.A.E., kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışmıştı. Polisler olayla bağlantılı şüpheli F.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen yaralının babası tepki göstererek "1 hafta sonra asker bu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

