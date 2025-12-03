Kayseri'de Direğe Çarpan Sürücü Polise 'Sana Gerekeni Yapacağım' Diyerek Tehdit Etti

Kayseri Melikgazi'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aydınlatma direğine çarpıp 200 metre sonra durdu; trafik polisine tehdit savurdu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 01:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 01:41
Kaza Ayrıntıları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak’ta meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü S.K., yönetimindeki 38 AOD 729 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. S.K., direğe çarptıktan sonra 200 metre ilerledikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk tespitinde kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

İşlemler ve Tehdit

Trafik ekiplerinin alkolmetre üfletilmesini talep ettiği S.K. üflemeyi reddetti, alkol tespiti için hastaneye götürüldü. Kaza sonrası bölgenin savaş alanına döndüğü belirtilirken, S.K. olay yerine gelen trafik polisine "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit savurdu.

Otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

