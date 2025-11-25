Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Takla Attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak takla attı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin durdurmak istediği F.Y. idaresindeki 06 KUB 06 plakalı otomobil, ekiplerin ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 4 kilometrelik takip sonrası sürücü, Osman Kavuncu Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın takla atmasına neden oldu.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kaza sonrası otomobil alev alırken, bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından F.Y. ile yanında bulunan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Olayla İlgili Gelişmeler

Kazanın ardından otomobilden tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

