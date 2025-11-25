Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kayseri'de polis 'dur' ihtarına uymayan F.Y. yönetimindeki otomobil 4 km süren kovalamaca sonrası Osman Kavuncu Bulvarı'nda takla attı; araç alev aldı, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 00:35
Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Takla Attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak takla attı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin durdurmak istediği F.Y. idaresindeki 06 KUB 06 plakalı otomobil, ekiplerin ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 4 kilometrelik takip sonrası sürücü, Osman Kavuncu Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın takla atmasına neden oldu.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kaza sonrası otomobil alev alırken, bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından F.Y. ile yanında bulunan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Olayla İlgili Gelişmeler

Kazanın ardından otomobilden tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR' İHTARINA UYMAYARAK, KAÇAN OTOMOBİL KOVALAMACA SIRASINDA...

KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR' İHTARINA UYMAYARAK, KAÇAN OTOMOBİL KOVALAMACA SIRASINDA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATTI. KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİL SÖNDÜRÜLÜRKEN, KAÇAN 2 ŞAHIS YARALANDI.

KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR' İHTARINA UYMAYARAK, KAÇAN OTOMOBİL KOVALAMACA SIRASINDA...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak
2
Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı
3
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1'i çocuk
4
Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
5
Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Organizasyon Üyesi Gözaltında
6
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
7
Dalaman'da Mali Müşavir Fatih Fersiz Evinde Ölü Bulundu

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?