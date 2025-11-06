Kayseri'de Eş Zamanlı Huzur-Asayiş Uygulaması: 148 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya toplam 618 personel katıldı ve eş zamanlı denetimler 67 noktada yapıldı.

Uygulamanın Kapsamı

Emniyet yetkilileri, operasyonun amacının genel asayişi sağlamak, kamu düzenini korumak ve mevcut huzur ortamının devamını temin etmek olduğunu belirtti. Eş zamanlı uygulamalarda toplam 24 bin 663 şahıs ve 8 bin 828 araç sorgulandı.

Operasyon Sonuçları

Denetimler sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi ve bu kapsamda 45 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Uygulamada ayrıca 148 aranan şahıs yakalandı ve 19 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 18 adet fişek bulunuyor. Ayrıca 4 adet çalıntı otomobil, 8 adet hacizli/yakalamalı otomobil ve 1 adet çekme belgeli otomobil ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise sürücülere yönelik işlemler dikkat çekti: 49 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 132 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan, 117 sürücü yüksek sesli müzikten, 10 sürücü ise abartı egzoz kullanmaktan işlem gördü. Toplamda 85 araç trafikten men edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, benzer uygulamaların huzurun devamı ve suçla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

