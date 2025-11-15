Kayseri'de Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Olayın Ayrıntıları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana gelen olayda, R.A. (32) boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı. İşten yeni geldiği öğrenilen Rabia A. da konuşmak için evinden sokağa çıktığı sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.A., yanında bulundurduğu bıçakla Rabia A.'nın boğazını yaraladı. Olay yerinden ihbar alan çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Rabia A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve Tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan R.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDIĞI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK, ÖLDÜREN KATİL ZANLISI KOCA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.