Kayseri'de İkiz Plaka Kullanımına 55 Bin Lira Ceza

Kayseri'de İkiz Plaka Skandalı

Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen bir otomobil sürücüsüne, 55 bin 569 lira ceza kesildi. Olay, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşti.

Trafik Ekiplerinin İncelemesi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 38 GB 182 plakalı otomobilin ikiz plakalı olduğu ihbarını aldıktan sonra bölgeye intikal etti. Ekiplerin yaptığı titiz inceleme sonucunda otomobile takılı olan plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Ekstra Plakalar Ortaya Çıktı

Yapılan aramada araçta dört plaka daha bulundu. Bu durum, sürücünün yasaları çiğnediğini gözler önüne serdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, sürücü K.Ç'ye 55 bin 569 lira idari para cezası uygulandı.

Çekme Belgeli Araç Otoparka Çekildi

İncelemesi tamamlanan çekme belgeli araç, güvenlik önlemleri çerçevesinde otoparka çekildi.

Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.