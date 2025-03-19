Kayseri'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitim faaliyetine bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklama detayları içeriyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:35
Kayseri'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kayseri'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kayseri'de meydana gelen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan son duyuruda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Risklere Karşı Önlem Alındı

Ayrıca, gece saatlerinde yoğun buzlanma tehlikesinin de mevcut olduğunu belirten açıklamada, muhtemel riskler göz önünde bulundurularak eğitime bir gün ara verildiği vurgulandı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ek olarak, okullarda eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

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