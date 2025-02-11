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Kayseri'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kayseri'de başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve Erciyes Dağı'nda hayatı etkiliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:07
Kayseri'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kayseri'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza bürünmüş durumda.

Karla Mücadele Çalışmaları

Yerel ekipler, kara yollarının bazı bölümlerinde temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Böylece, sürücülerin güvenliği açısından önemli önlemler alınmış oldu.

Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı

3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde de başlayan kar, kayak merkezi alanında etkisini gösteriyor. Bölgede zaman zaman tipi de yaşanıyor.

Kayseri'deki bu olumsuz hava koşulları, hem ulaşımda hem de günlük yaşamda bazı aksamalara neden olabilir. Kent sakinlerinin dikkatli olmaları ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri öneriliyor.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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